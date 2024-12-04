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Большинство архангелогородцев считают кредиты долговой ямой

Положительного мнения о кредитах чаще придерживаются те, кто ими пользуется. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

За последние 6 месяцев кредитами воспользовался каждый третий архангелогородец (33%), причем этот финансовый инструмент более популярен у мужчин, чем у женщин (35% против 31% соответственно).

Чаще тех, кто моложе и тех, кто старше, берут в долг у банков архангелогородцы в возрасте от 35 до 45 лет (40% из них кредитовались в последние полгода).

63% архангелогородцев считают, что кредит — это ни что иное, как прямая дорога в долговую яму. По мнению 12% респондентов — это полезный финансовый инструмент и прекрасная возможность приобрести желаемое: «Нужно с головой брать кредиты, понимая всю ответственность. Лучше с ними, чем без них». Чаще такого мнения придерживаются женщины, чем мужчины (13% против 11% соответственно). Положительное мнение о кредитах чаще высказывают те, кто ими пользовался (27% против 6%).

 

01 март 08:39 | : Экономика

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