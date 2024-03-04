Архангелогородцы пока не готовы дружить с искусственным интеллектом

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

Анкетирование и тестирование соискателей HR-ботами — обыденность современного рынка труда, мы решили заглянуть чуть вперед: согласятся ли архангелогородцы на полноценные собеседования, где вместо рекрутера их будет оценивать искусственный интеллект.



Только 10% архангелогородцев считают, что искусственному интеллекту можно полностью доверить проведение собеседований при приеме на работу, еще 44% не против какого-то участия цифрового разума при условии, что контролировать и оценивать процесс будут люди. 42% опрошенных считают, что нейросетям на данном этапе развития нельзя доверять процесс собеседования.



Согласиться на собеседование с искусственным интеллектом однозначно готовы 12% горожан, 38% скорее согласны: «Промежуточное интервью можно и с роботом пройти». Основной мотив — интерес ко всему новому: «Из любопытства согласилась бы». 31% скорее проигнорируют собеседование с искусственным интеллектом. Еще 19% категорически откажутся от подобного предложения.



К искусственному интеллекту в рекрутинге, в частности, к интервью с цифровыми алгоритмами, мужчины расположены больше, чем женщины. Респонденты до 34 лет — чаще старшего поколения. Те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей, лояльнее к новым технологиям, чем те, кто зарабатывает меньше.