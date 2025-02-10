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Архангелогородцы не против системы принудительного распределения после вузов

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Старт карьеры приняли участие представители экономически активного населения, в том числе студенты вузов и родители будущих абитуриентов из Архангельска.

Большинство архангелогородцев (60%) поддерживает идею возрождения системы распределения молодых специалистов. Противников этой практики значительно меньше — всего 13%. Чем старше респонденты, тем активнее они выступают за идею распределения: среди архангелогородцев до 35 лет поддержку выразили 54%, а среди горожан старше 45 лет — уже 69%.

Опрос, проведенный среди родителей 11-классников, планирующих поступать в вузы, выявил, что 66% из них одобряют идею возвращения к практике распределения выпускников: «Это опыт по профессии». 16% опрошенных высказались против этой инициативы: «Работа за маленькую зарплату — это рабство, это опять «свои» и «не свои», опять еще одна лазейка для взяток».

Среди студентов дневных отделений 43% считают, что система распределения молодых специалистов должна быть восстановлена: «Думаю, стоит вернуть эту систему, так как это совершенно точно способствует получению навыков в профессии». 36% респондентов не поддерживают эту идею, а 21% затруднились с ответом.

17 март 08:00 | : Будни

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