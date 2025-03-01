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Большинство архангельских родителей за возвращение отметок по поведению

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, работающие учителя и родители школьников.

Глава Минпросвещения допустил возвращение оценок за поведение в школах уже этой осенью.

66% родителей школьников из Архангельской области поддерживают инициативу. В пользу возвращения отметок за поведение чаще выступают отцы (74% против 54% матерей). По мнению респондентов, «контроль воспитания необходим», «авторитет учителя утерян, оценка поведения поможет угомонить слишком наглых учеников».

Учителя поддерживают идею еще активнее: 86% выступают за возвращение оценок за поведение. Их комментарии особо эмоциональны: «Не только оценивать, но и исключать из школы за плохое поведение», «Родители должны объективно воспринимать проблемы детей, так как зачастую им нужна психологическая коррекция».

Среди экономически активного населения инициативу поддерживают 60%, причем мужчины чаще женщин (67% против 53%). Чем старше респонденты, тем выше поддержка: 69% среди тех, кто старше 45 лет, против 53% среди молодежи до 34 лет.

17% выступают против, считая, что это «способ давления на родителей», «инструмент для перевода ребенка на домашнее обучение» и "хулиганье потом оказывается самыми талантливыми и успешными в карьере". 23% затруднились с ответом.

26 март 08:00 | : Будни

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