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В Северодвинске открылся участок для осужденных к принудработам

Сегодня в городе Северодвинске состоялось открытие участка, функционирующего как исправительный центр №2, при исправительной колонии №1 УФСИН России по Архангельской области.

 Участие в торжественной церемонии приняли временно исполняющий обязанности начальника УФСИН Максим Трефяк, заместитель начальника Дмитрий Ошуков, начальник Управления Минюста России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Оксана Воскресенская, начальник отдела взаимодействия с федеральными органами государственной власти администрации Губернатора Архангельской области и Правительства региона Александр Якушев, заместитель главы администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам Олег Бачериков, помощник прокурора Архангельской области и НАО по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Сергей Здрецов, прокурор г. Северодвинска Игорь Федоровцев, генеральный директор АО «ПКБ» Ольга Котюк и акционер общества Игорь Песьяков. После приветственных и поздравительных слов была перерезана красная ленточка. Гости смогли увидеть условия, созданные для осужденных к наказанию в виде принудительных работ.

 - Для Северодвинска открытие УФИЦ – вопрос актуальный и своевременный. Судами г. Северодвинска ежегодно выносится более 100 судебных решений по исполнению наказаний в виде принудительных работ. Теперь они смогут отбывать его рядом со своими близкими, в родном городе, - отметил заместитель начальника УФСИН России по Архангельской области Дмитрий Ошуков.

В исправительном центре созданы все условия для комфортного проживания, исполнения наказания и работы осужденных. В общежитии помимо жилых помещений оборудованы комнаты для приготовления пищи и воспитательной работы, бытовое помещение и душевые. Помещение УФИЦа подготовлено полностью работодателем. Трудиться содержащимся здесь предстоит на Производственно-комплектовочной базе Северодвинска. Участок рассчитан на содержание в нем 57 осужденных.

 - Предприятие заинтересовано в ответственных работниках, которые как раз и будут находиться в центре. Мы надеемся, что среди них будут и квалифицированные кадры, которые необходимы нам для развития организации, - отметила генеральный директор АО «ПКБ» Ольга Котюк. 

Напомним, принудительные работы назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет и применяется как альтернатива лишению свободы за совершение преступлений небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые, а также как замена оставшейся неотбытой части наказания более мягким видом.

Помимо того, что осужденные смогут свободно перемещаться по центру, им разрешены телефоны, планшеты, ноутбуки, интернет и гражданская одежда. Их главная обязанность - работать, отчисляя процент в доход государства.

 

22 апрель 14:49 | : Будни

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