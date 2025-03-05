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40% архангелогородцев готовы отправить своего ребенка вкалывать с 14 лет

5% родителей из Архангельска считают, что ребенок может начинать работать до 12 лет, а 7% допускают труд с 12—13 лет. Наиболее распространено мнение, что подработка возможна с 14—15 лет (40%). 24% архангелогородцев поддерживают трудоустройство с 16—17 лет, а 13% уверены, что работать можно только с 18 лет. Еще 5% полагают, что подросток не должен работать до получения профессии.

Отцы чаще считают, что начинать работать можно с 14 лет (42%), тогда как среди матерей примерно поровну тех, кто за включение в трудовую деятельность с 14-ти (33%) и с 16 лет (32%).

Многие родители поддерживают раннюю социализацию подростков. Эта тенденция находит отражение и в законодательстве — недавно принятые поправки к ТК закрепляют право работодателей привлекать детей с 14 лет к работе в выходные на летних каникулах.

16 апрель 08:00 | : Будни

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