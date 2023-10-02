Студенты архангельских вузов готовы совмещать работу с учебой

О том, что во время учебы в вузе надо работать, студенты говорят значительно чаще родителей и выпускников дневных отделений институтов и университетов.

86% обучающихся дневных отделений архангельских вузов уверены, что студенту необходимо работать: 46% — только по той специальности, на которую учатся, 40% считают, что работать можно в любой сфере, куда возьмут без опыта.



Родители студентов и абитуриентов значительно реже уверены в необходимости работы во время учебы на дневном отделении (51%): «Учиться — это особый труд, это работа на будущее, возможны только разовые приработки при условии хорошей успеваемости». Но уж если встала необходимость работы, то родители также чаще выступают за то, чтобы искать место по специальности.



Меньше всего же тех, кто выступает за работу во время учебы на дневном, — среди северян, окончивших вузы по очной форме обучения (46%): «Работа мешает качественному обучению». И если год назад мнения о том, где именно работать — в своей или любой сфере — придерживалось равное число выпускников, то сегодня в приоритете труд по специальности.