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Треть россиян хочет отправлять своих детей работать с 14 лет

Каждый третий родитель считает, что начинать работать можно с 14 лет, каждый четвертый — с 16 лет. По сравнению с 2020 годом матери и отцы стали чаще выступать за более ранний выход подростков на рынок труда. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 родителей детей в возрасте от 7 до 16 лет.

 3% родителей считают, что ребенок может начинать работать еще до достижения им возраста 12 лет, 6% убеждены в допустимости труда детей с 12—13 лет. Наиболее популярно мнение, что начинать подрабатывать можно с момента получения паспорта: 35% опрошенных считают возможным заключение трудового договора с 14—15-летним подростком. С точки зрения 27% россиян, трудоустройство допустимо с 16—17 лет. В том, что выходить на рынок труда можно только по достижении совершеннолетия, то есть с 18 лет, уверены 12%. Каждый одиннадцатый (9%) считает, что подросток не должен работать, пока не получит профессию.

 В допустимости раннего трудоустройства (до 15 лет) чаще убеждены отцы, тогда как за более поздний старт (с 16 лет и позже) чаще выступают матери. Тех, кто уверен, что сначала нужно получить профессию, и лишь потом начинать работать, тоже чуть больше среди женщин (10% против 8% среди мужчин).

 Россияне стали чаще выступать за более раннюю социализацию подростков. По сравнению с 2020 годом, на 9 п.п. выросло число тех, кто уверен в допустимости труда 14—15-летних, одной из причин этого является распространение удаленки.

(фото с http://filurin.ru/2009/07/

26 февраль 07:41 | : Экономика

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