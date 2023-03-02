Жители Архангельской области согласны отправлять детей на заработки с 14 лет

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, как жители Архангельской области относятся к трудоустройству подростков, а также какие сложности с поиском работы испытывают соискатели младше 18 лет.

60% жителей Архангельской области согласны с тем, что нужно упростить трудоустройство подросткам, в частности, разрешить официально работать с 14 лет без согласия органов опеки. Против этого выступили 30% опрошенных, остальные затруднились ответить. Интересно, что чаще всего эту инициативу поддерживают сами подростки: за упрощение процедуры высказались сразу 65% респондентов в возрасте до 18 лет.

Когда нужно начинать работать?

57% респондентов из Архангельской области рассказали, что первая работа или подработка появилась у них в 17 лет и раньше, еще 40% начали работать в 18-25 лет. Остальные 3% либо начали работать после 26 лет, либо до сих пор не имеют такого опыта. Чаще всех в России ранним началом трудовой деятельности могут похвастать соискатели из Челябинской области – среди них сразу 71% работают с подростковых лет.

Среди тех, кто начал работать до 18 лет, 50% местных жителей объясняют это стремлением к финансовой независимости. 37% таким образом хотели накопить деньги на определенную цель, а 25% - с пользой проводить личное время. 20% стали работать в подростковом возрасте, чтобы помочь родителям, 15% - потому что нужно было себя содержать. Только 3% объясняют раннее трудоустройство давлением со стороны родителей.

59% соискателей, которые начали работать до совершеннолетия, на своей первой работе были трудоустроены официально.

В целом, 89% опрошенных в регионе уверены, что работа до 18 лет стала для них положительным опытом. Иного мнения придерживаются 5%, остальные затруднились ответить. Среди тех респондентов, у кого есть дети, 70% архангелогородцев посоветовали бы им начинать работать до 18 лет, 24% воздержались бы от такой рекомендации.