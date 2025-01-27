Митрополит Корнилий посетил храм в Брин-Наволоке

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий посетил храм в честь преподобномученика Вениамина (Кононова) в Брин-Наволоке Холмогорского округа.
Архипастырь встретился с настоятелем священником Иоанном Погореловым. Клирик поблагодарил главу митрополии за визит, рассказал о планах обновления храма и поделился видением дальнейшего развития православной общины.
Митрополит Корнилий пожелал священнику Иоанну и всем прихожанам и труженикам храма помощи Божией в нелегком созидательном служении и призвал на их труды Божие благословение.
Отметим, что храм в Брин-Наволоке исторически был подворьем Антониево-Сийского монастыря.
Преподобномученик Вениамин (Кононов) родился 4 января 1868 года или в 1869 году в деревне Евсевиевской Шенкурского уезда Архангельской губернии в благочестивой семье крестьян. Получил домашнее образование.
В 25 лет он пришел в Соловецкий монастырь и 10 лет был трудником. В обители руководил хлебопекарней и заведовал расходной монастырской лавкой.
12 июня 1903 года пострижен в монашество настоятелем Соловецкого монастыря архимандритом Иаонникием (Юмовым) с наречением имени в честь священномученника Вениамина Синайского.
Духовный авторитет отца Вениамина среди Соловецкой братии был очень высок. В январе 1910 года, после смерти духовника обители, иероманаха Дамаскина (†1909), отец Вениамин был назначен духовником Соловецкого монастыря. С 30 октября 1912 года — настоятелем Антониево-Сийского монастыря и 23 декабря того же года возведен в сан архимандрита.
28 сентября 1917 года по указу Святейшего Синода стал настоятелем Соловецкого монастыря. В 1920 году архимандрита вместе с помощником иеромонахом Никифором арестовали большевики и сослали на принудительные работы в Холмогорский лагерь.
Отбыв срок наказания, святой поселился в Архангельске у фармацевта Александра Левичева. Летом 1926 года архимандрит Вениамин приехал в деревню Коровкинскую, где в 40 верстах в глухом лесу на берегу Волкозера разработал земельный участок и соорудил келью. Там прожил в трудах и молитвах вместе с иеромонахом Никифором 3 года.
17 апреля 1928 года, во вторник Светлой Седмицы во время совершения праздничного богослужения в своей келье они оба были убиты местными жителями.
В 2000 году преподобномученики Вениамин и Никифор был причислены к Собору Новомучеников и Исповедников Российских, а также Собору Соловецких святых.
В 2018 году имена преподобномучеников Вениамина и Никифора были внесены в список Собора святых Архангельской митрополии.