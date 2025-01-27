Митрополит Корнилий посетил храм в Брин-Наволоке

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий посетил храм в честь преподобномученика Вениамина (Кононова) в Брин-Наволоке Холмогорского округа.

Архипастырь встретился с настоятелем священником Иоанном Погореловым. Клирик поблагодарил главу митрополии за визит, рассказал о планах обновления храма и поделился видением дальнейшего развития православной общины.

Митрополит Корнилий пожелал священнику Иоанну и всем прихожанам и труженикам храма помощи Божией в нелегком созидательном служении и призвал на их труды Божие благословение.

Отметим, что храм в Брин-Наволоке исторически был подворьем Антониево-Сийского монастыря.

Преподобномученик Вениамин (Кононов) родился 4 января 1868 года или в 1869 году в деревне Евсевиевской Шенкурского уезда Архангельской губернии в благочестивой семье крестьян. Получил домашнее образование.

В 25 лет он пришел в Соловецкий монастырь и 10 лет был трудником. В обители руководил хлебопекарней и заведовал расходной монастырской лавкой.

12 июня 1903 года пострижен в монашество настоятелем Соловецкого монастыря архимандритом Иаонникием (Юмовым) с наречением имени в честь священномученника Вениамина Синайского.

Духовный авторитет отца Вениамина среди Соловецкой братии был очень высок. В январе 1910 года, после смерти духовника обители, иероманаха Дамаскина (†1909), отец Вениамин был назначен духовником Соловецкого монастыря. С 30 октября 1912 года — настоятелем Антониево-Сийского монастыря и 23 декабря того же года возведен в сан архимандрита.

28 сентября 1917 года по указу Святейшего Синода стал настоятелем Соловецкого монастыря. В 1920 году архимандрита вместе с помощником иеромонахом Никифором арестовали большевики и сослали на принудительные работы в Холмогорский лагерь.

Отбыв срок наказания, святой поселился в Архангельске у фармацевта Александра Левичева. Летом 1926 года архимандрит Вениамин приехал в деревню Коровкинскую, где в 40 верстах в глухом лесу на берегу Волкозера разработал земельный участок и соорудил келью. Там прожил в трудах и молитвах вместе с иеромонахом Никифором 3 года.

17 апреля 1928 года, во вторник Светлой Седмицы во время совершения праздничного богослужения в своей келье они оба были убиты местными жителями.

В 2000 году преподобномученики Вениамин и Никифор был причислены к Собору Новомучеников и Исповедников Российских, а также Собору Соловецких святых.

В 2018 году имена преподобномучеников Вениамина и Никифора были внесены в список Собора святых Архангельской митрополии.



