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Архангелогородцы с опаской относятся к потенциалу искусственного интеллекта

В том, что искусственный интеллект не справится с его рабочими обязанностями, убежден каждый четвертый россиянин, причем старшее поколение разделяет такое мнение втрое чаще молодежи. Выше всего потенциал нейросетей оценивают программисты и дизайнеры, а тех, кто убежден в их бесполезности применительно к своей специальности, больше всего среди медсестер, менеджеров по логистике и врачей.

Северяне пока не чувствуют особой конкуренции со стороны искусственного интеллекта. Каждый четвертый (24%) убежден, что нейросети не смогут выполнить даже малую часть его рабочих обязанностей, каждый пятый (19%) — что умные алгоритмы справятся максимум с десятой долей его работы. В среднем же опрошенные, которые готовы признать возможности компьютерного разума, оценивают потенциал ИИ в плане выполнения их должностных обязанностей на 33%.

 В полной неспособности нейросетей выполнять их функции старшее поколение убеждено втрое чаще, чем молодежь до 24 лет (32% против 11%). В целом потенциал искусственного интеллекта мужчины оценивают выше женщин: среднестатистический представитель сильного пола считает, что новые технологии смогут выполнять 33% его работы, тогда как среди женщин этот показатель составляет только 28%. Больше других в возможности нейросетей верит также молодежь (в среднем 35%) и опрошенные с доходом менее 30 тыс. руб. (36%).

 Убежденных, что нейросеть никак не поможет им в работе, больше всего среди медицинских сестер (45%), менеджеров по логистике (36%), врачей (32%). По средним оценкам медсестер, готовых признать, что в будущем без искусственного интеллекта не обойтись, ИИ справится с шестой частью их работы, по средним оценкам логистов и врачей — менее, чем с четвертью их обязанностей (23 и 24 соответственно).

 Выше всего потенциал искусственного интеллекта применительно к своей профессии оценивают программисты (по их средним оценкам компьютерный разум сможет взять на себя 37% их типичных функций), дизайнеры (33%), PR-менеджеры и менеджеры по продажам (по 32%).

07 июнь 07:47 | : Экономика

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