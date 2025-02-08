Большинство архангелогородцев смело смотрят в глаза искуственному интеллекту

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob участвовали представители экономически активного населения из Архангельска.

56% архангелогородцев не боятся искусственного интеллекта. У 10% есть опасения. Каждый третий затруднился с ответом.

Не испытывают страхов перед развитием искусственного интеллекта чаще мужчины (59% против 53% женщин). Чем моложе архангелогородцы, тем меньше среди них страдающих робофобией: 61% респондентов в возрасте до 35 лет не боятся ИИ, тогда как, среди тех, кто старше, таковых не более 51%. Архангелогородцы с доходом более 100 тыс. руб. чаще тех, кто получают меньше, не испытывают никаких опасений по поводу развития нейросетей.

Основные опасения у тех, кто боится искусственного интеллекта, связаны с возможной заменой деятельности человека и потерей рабочих мест. По мнению многих, стоит бояться восстания машин и деградации человечества: «С развитием ИИ перестанет подчиняться человеку», «У человечества не будет необходимости думать, развиваться, учиться».

Основные доводы тех, кто не испытывает робофобии, состоят в том, что прогресс нельзя остановить и технологии должны развиваться. По мнению многих, искусственный интеллект — это всего лишь технология, а не полноценный искусственный разум («Он недостаточно развит — это пока всего лишь алгоритмы»; «На данном этапе развития он ничем не угрожает хорошим специалистам»), нейросети повышают производительность труда и упрощают жизнь человека («Развитие ИИ принесёт больше пользы, чем вреда. Он может ускорить и упростить многие процессы, повысить эффективность работ»).

P.S. Доводы респондентов, которые боятся развития искусственного интеллекта (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания количества упоминаний)

1. Замена деятельности человека/потеря рабочих мест

2. Восстание машин/киберапокалипсис

3. Деградация человечества

4. Возникновение неконтролируемых ситуаций

5. Развитие мошенничества, утечка персональных данных

6. Нарушение межличностных коммуникаций (человека с человеком)

7. Гибель творчества, искусства, культуры



Доводы респондентов, которые не боятся развития искусственного интеллекта (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания количества упоминаний):

1. Технологии должны развиваться, за искусственным интеллектом будущее

2. Это всего лишь технология, а не полноценный искусственный разум

3. Увеличение производительности и эффективности труда, ускорение работы

4. При грамотном использовании искусственный интеллект помогает, упрощает жизнедеятельность человека

5. Искусственный интеллект никогда не заменит человека

6. Искусственный интеллект можно контролировать

7. Искусственный интеллект не сможет развиваться без помощи человека