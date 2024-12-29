Половина архангелогородцев считает себя везунчиками

Чаще всего в своей успешности убеждены врачи, главные бухгалтеры, медсестры, маркетологи и водители. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

50% архангелогородцев уверены, что они успешны. 21% придерживаются противоположного мнения: «На данный момент нет, но я стремлюсь к этому»; «Не хватает опыта и образования». 3 из 10 затрудняются с ответом: «Смотря, что считать успехом»; «В карьере хотелось бы достичь большего».



Респонденты в возрасте от 35 до 44 лет называют себя успешными чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше (52%).



Чем выше доход, тем чаще люди говорят об успехе: среди тех, кто получает 100 тысяч рублей в месяц и более, таких 57%.



Среди представителей распространенных профессиональных групп самые уверенные в своих достижениях — врачи: 69% из них считают себя успешными. Среди главных бухгалтеров таковых 65%, среди медицинских сестер — 61%. Уверены в себе маркетологи (59%) и водители (58%). Реже всего о личном успехе говорят операторы call-центров (33%), кладовщики и администраторы (по 43%).

(кадр из к/ф «О, счастливчик» 1973 г., Великобритания)