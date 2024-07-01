Росреестр разъясняет: Необходимо ли определять границы участка перед совершением сделки?

Одним из наиболее часто задаваемых гражданами вопросов при продаже или приобретении садового земельного участка является вопрос о необходимости проведения работ по уточнению границ земельного участка, в том числе перед совершением сделки. Обязательное ли это условие? На вопрос отвечает начальник отдела регистрации прав объектов недвижимости нежилого назначение Наталья Смирнова.

- Начну с того, что каждому покупателю хочется обезопасить себя от возможных судебных споров, знать границы таких земельных участков, их точную площадь и конфигурацию. Кроме того, в случае приобретения земельного участка с использованием кредитных средств такие организации в качестве одного из требований для получения кредита указывают наличие сведений о местоположении границ земельного участка в Едином государственном реестре недвижимости.

В связи с этим Управление Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, несмотря на то, что действующее законодательство не обязывает правообладателя уточнять границы земельного участка, в том числе перед его отчуждением, рекомендует работы по уточнению границ земельного участка выполнить. Это позволит чётко определить местоположение земельного участка среди других объектов недвижимости, установить в случае необходимости его адрес, уточнить вид разрешенного использования, исключить пересечение его границ с границами других земельных участков, а также снизит вероятность возникновения земельных споров.

Для уточнения местоположения границ земельного участка и его площади правообладателю необходимо обратиться к кадастровому инженеру, который подготовит документ - межевой план в соответствии с требованиями законодательства для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

Необходимо иметь ввиду, что если земельный участок принадлежит нескольким лицам, то межевой план (диск) необходимо представить всем собственникам земельного участка в орган регистрации прав с заявлением о государственном кадастровом учете в связи с изменением основных характеристик объекта недвижимости, обратившись в удобный офис МФЦ.