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Администрации Котласского округа вчинили иск за неухоженное кладбище

Котласской межрайонной прокуратурой по результатам проверки исполнения земельного законодательства выявлены факты бездействия администрации Котласского муниципального округа, выразившегося в непринятии мер по обеспечению межевания и постановке на кадастровый учет земельных участков, занятых общественным кладбищем вблизи д. Андреевская.

Территория кладбища отражена в градостроительных документах органа местного самоуправления, однако межевание земельного участка под ним не произведено.

Отсутствие в государственном кадастре недвижимости описания границ земельного участка, занятого кладбищем, с одной стороны создает опасность для жизни, здоровья граждан, поскольку не позволяет обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, определить защитную зону в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами, и с другой стороны – может  привести к нарушению порядка пользования земельными участками соответствующего назначения.

В этой связи прокурором в суд предъявлен административный иск к администрации Котласского муниципального округа о возложении обязанности организовать проведение межевания и постановку на кадастровый учет земельного участка под кладбищем вблизи  д. Андреевская, который удовлетворен. 

Исполнение решения суда находится на контроле прокурора.

18 апрель 12:08 | : Скандалы

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