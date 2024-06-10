Росстат по Архангельской области за первое полугодие 2024 года зафиксировал более 500 случаев завладения чужой землей

Самовольное занятие земельного участка - одно из самых частых нарушений земельного законодательства в Архангельской области, говорится в информационном сообщении ведомства.

Соблюдение законодательства на земельных участках имеет важное значение для поддержания порядка, охраны окружающей среды и обеспечения безопасности граждан. Незаконный захват земли может привести к конфликтам с соседями, штрафам, а также к судебным искам, предупреждает управление Росреестра по Архангельской области.

Зачастую люди желают владеть земельным участком для своих нужд, однако не всегда приобретают его законным образом. Самовольное занятие земельного участка - это серьезное нарушение земельного законодательства, которое может повлечь за собой негативные последствия для нарушителя.

«Самовольное занятие земельного участка является одним из самых частых нарушений земельного законодательства. По итогам первого полугодия 2024 г. госземинспекторами выявлено 546 нарушений требований земельного законодательства, 97 из которых самовольное занятие. Чаще выявлялись такие нарушения в городе Архангельске, Приморском и Устьянском округах Архангельской области», – поделилась начальник отдела государственного земельного надзора регионального Управления Росреестра Наталия Суханова.

На сегодняшний день данный вид нарушения является одним из частых правонарушений в сфере земельного законодательства.

Самовольным занятием земельного участка считается как размещение строений (например, дом, гараж, баня), так и временное размещение строительных материалов, дров и иных объектов. Обращаем внимание, что прежде, чем использовать землю за пределами своего земельного участка, необходимо обратиться в администрацию муниципального образования с заявлением о предоставлении вам дополнительного участка, и пройти всю необходимую процедуру оформления согласно действующему законодательству. Если таковые действия не осуществляются владельцем, изменение границ земельного участка считается незаконным, часть земли является самовольно занятой.

В случае установления такого нарушения гражданам грозит административная ответственность в виде штрафа в размере от 5000 рублей.