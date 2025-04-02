Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Доверчивость на миллион: как северянки попали в ловушку финансовых мошенников

Две истории обмана

Жительницы Архангельской области стали жертвами классической схемы мошенничества под видом инвестиций.

История первая:
 34-летняя жительница Коряжмы откликнулась на заманчивое предложение в интернете о "легком заработке на бирже". После анкетирования с ней связался якобы финансовый консультант, который убедил ее вкладывать деньги. Все переводы шли на карты разных людей — первый тревожный звонок, который женщина проигнорировала.

Мошенники создавали иллюзию успеха: на телефон регулярно приходили уведомления о "доходах". Но когда женщина попыталась вывести деньги, ей начали придумывать отговорки. Осознав обман, она обратилась в полицию, но было уже поздно — 700 тысяч рублей, взятых в кредит под высокие проценты, исчезли безвозвратно.

История вторая:
 63-летняя пенсионерка из Новодвинска поверила в "выгодные акции" и перевела мошенникам 130 тысяч рублей. Ее история повторила сценарий первой жертвы — те же ложные обещания доходов и невозможность вернуть вложения.

Как не стать жертвой?

Полиция предупреждает:
 ✔️ Предложения "гарантированного дохода" в интернете — 99% мошенничество
 ✔️ Никогда не переводите деньги на карты частных лиц
 ✔️ Не берите кредиты для "инвестиций"
 ✔️ Проверяйте лицензии финансовых компаний

"Эти случаи — лишь верх айсберга. Ежедневно мошенники придумывают новые схемы, играя на доверии и финансовой неграмотности людей", — отмечают в правоохранительных органах.

Если вы или ваши близкие столкнулись с подобным — немедленно обращайтесь в полицию. Чем раньше заявить о мошенничестве, тем выше шансы вернуть деньги.

 

04 апрель 09:30 | : Будни

Главные новости


С ленты сельских новостей Поморья. Март 1925 года
Юбилей Победы не за горами. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2025 (55)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20