Доверчивость на миллион: как северянки попали в ловушку финансовых мошенников

Две истории обмана

Жительницы Архангельской области стали жертвами классической схемы мошенничества под видом инвестиций.

История первая:

34-летняя жительница Коряжмы откликнулась на заманчивое предложение в интернете о "легком заработке на бирже". После анкетирования с ней связался якобы финансовый консультант, который убедил ее вкладывать деньги. Все переводы шли на карты разных людей — первый тревожный звонок, который женщина проигнорировала.

Мошенники создавали иллюзию успеха: на телефон регулярно приходили уведомления о "доходах". Но когда женщина попыталась вывести деньги, ей начали придумывать отговорки. Осознав обман, она обратилась в полицию, но было уже поздно — 700 тысяч рублей, взятых в кредит под высокие проценты, исчезли безвозвратно.

История вторая:

63-летняя пенсионерка из Новодвинска поверила в "выгодные акции" и перевела мошенникам 130 тысяч рублей. Ее история повторила сценарий первой жертвы — те же ложные обещания доходов и невозможность вернуть вложения.

Как не стать жертвой?

Полиция предупреждает:

✔️ Предложения "гарантированного дохода" в интернете — 99% мошенничество

✔️ Никогда не переводите деньги на карты частных лиц

✔️ Не берите кредиты для "инвестиций"

✔️ Проверяйте лицензии финансовых компаний

"Эти случаи — лишь верх айсберга. Ежедневно мошенники придумывают новые схемы, играя на доверии и финансовой неграмотности людей", — отмечают в правоохранительных органах.

Если вы или ваши близкие столкнулись с подобным — немедленно обращайтесь в полицию. Чем раньше заявить о мошенничестве, тем выше шансы вернуть деньги.