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Наивная новодвинская женщина попалась на удочку мошенникам

В полицию города Новодвинска обратилась местная жительница 1978 года рождения. Женщина рассказала, что несколько дней назад увидела в Интернете сообщение о возможности дополнительного заработка. Она перешла по ссылке, оставив свои контактные данные.

Позже в мессенджере с гражданкой связался якобы представитель известного маркетплейса, который пояснил, что для повышения рейтинга товаров, необходимо заказывать вещи, оплачивая, но не выкупая их, и оставлять положительные отзывы. Новодвинке обещали возмещать стоимость товаров с учетом полагающегося процента. Чтобы убедить в реальности заработка, женщине несколько раз действительно перечисляли деньги за заказанную продукцию. На следующий день суммы заказов начали расти.

Для расчетов с «новой сотрудницей» менеджеры открыли личный счет с виртуальной картой, на котором копились положенные выплаты. Когда сумма достигла практически 300 тысяч рублей, новодвинка решила обналичить средства, однако ее предупредили, что для этого необходимо внести на депозит дополнительно 200 тысяч рублей. Женщина выполнила это условие, но получить деньги так и не смогла. Когда требование пополнить счет повторилось, гражданка обратилась в полицию.

По факту мошенничества, совершенного в крупном размере, возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции предупреждают о риске быть обманутым, откликаясь на предложение дополнительного заработка в сети Интернет. Будьте бдительны!

07 март 12:22 | : Происшествия

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