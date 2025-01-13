За распространение наркотиков 28-летнему жителю Архангельска грозит до 20 лет тюрьмы

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Архангельску вместе с представителями УФСИН России по Архангельской области задержали подозреваемого в сбыте наркотиков. Задержанным оказался 28-летний мужчина.

Во время обыска сотрудники полиции нашли у задержанного пакетик с белым порошком. В результате экспертизы, которую провели специалисты Экспертно-криминалистического центра областного УМВД, было установлено, что содержимое пакета — наркотическое средство весом около 100 граммов, что квалифицируется как крупный размер.

По имеющимся данным, этот наркотик планировалось распространять в областном центре через бесконтактную схему сбыта.

На основании выявленных фактов возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Максимальная мера наказания по этой статье составляет 20 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Частота рейдов против наркосбытчиков зависит от множества факторов, включая уровень преступности, активность криминальных группировок, наличие оперативной информации и ресурсы правоохранительных органов. В некоторых регионах такие мероприятия могут проводиться регулярно, иногда даже ежедневно, особенно в местах с высоким уровнем наркотической активности. Однако в целом график операций определяется необходимостью и наличием конкретной информации о готовящихся преступлениях.

Рейды могут носить как плановый характер, когда правоохранительные органы проводят систематические проверки мест возможной торговли наркотиками, так и внеплановый, когда появляется оперативная информация о конкретных лицах или событиях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Важно отметить, что помимо регулярных рейдов существуют долгосрочные операции, направленные на выявление и ликвидацию крупных сетей наркоторговцев, которые требуют значительного времени и ресурсов.