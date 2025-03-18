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Альфакторная экспертиза раскрыла убийство 20-летней давности в Коряжме

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 49-летнего мужчины, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия обвиняемый в один из дней середины марта 2005 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с одинокой 57-летней соседкой, в квартире женщины в г. Коряжме жестоко  и хладнокровно избил ее, и нанес не менее 6 ударов ножом в шею и грудь, не оставив потерпевшей ни одного шанса выжить.

Преступление долгие 20 лет оставалось нераскрытым. 

Причастность обвиняемого к совершенному преступлению установлена по результатам биологической экспертизы запаховых следов человека.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал. 

Санкцией ч. 1 ст. 105 УК РФ предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Коряжемский городской суд Архангельской области.

18 март 10:36 | : Происшествия

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