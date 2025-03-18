Альфакторная экспертиза раскрыла убийство 20-летней давности в Коряжме

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 49-летнего мужчины, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия обвиняемый в один из дней середины марта 2005 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с одинокой 57-летней соседкой, в квартире женщины в г. Коряжме жестоко и хладнокровно избил ее, и нанес не менее 6 ударов ножом в шею и грудь, не оставив потерпевшей ни одного шанса выжить.

Преступление долгие 20 лет оставалось нераскрытым.

Причастность обвиняемого к совершенному преступлению установлена по результатам биологической экспертизы запаховых следов человека .

Вину в совершении преступления обвиняемый признал.

Санкцией ч. 1 ст. 105 УК РФ предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Коряжемский городской суд Архангельской области.