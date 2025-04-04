В Архангельской области растёт зарплата специалистов по борьбе с хакерскими и DDOS атаками

Спрос на специалистов по информационной безопасности в регионе растёт пропорционально хакерским атакам, сообщает пресс-служба HH.ru. Зафиксированные ИБ-специалистами полмиллиона DDoS-атак на российские компании в 2024 году почти в два раза превышают их объем за 2023 год. Примечательно, что все чаще целями сетевых атак становятся региональные компании. Специалисты называют среди причин поиск хакерами более уязвимых жертв, но также геополитическую обстановку. Эксперты hh.ru выяснили, сколько требовалось специалистов по инфо. безопасности за последний год и насколько выросла их зарплата.

Аналитика hh.ru показывает, что за последний год в Архангельской области работодатели искали более 150 специалистов по информационной безопасности (ИБ). При этом в годовом выражении потребность в данных работниках выросла на 23%.

Увеличивающаяся угроза в хакерских и DDOS атаках и как следствие растущая потребность в специалистах, которые умеют бороться с данной проблемой, заставляет работодателей увеличивать и зарплату. Так, средний доход специалиста по инфобезопасности в Архангельской области достиг 60 тыс. рублей. Это на 20% или на 10 тыс. рублей больше, чем годом ранее.

Максимальные зарплаты инфобезопасников в регионе начинаются от 100 тыс. рублей. Также стал известен рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами для специалистов по информационной безопасности, в него вошли:

·Ведущий инженер по защите информации, до 72 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/118599673, Архангельск

·Преподаватель-организатор основ безопасности, 50 000 ₽ за месяц, до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/118409642, Северодвинск

· Специалист по защите конфиденциальной информации, 66 000 ₽ за месяц, до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/114558649, Архангельск

· Ведущий специалист сопровождения и эксплуатации средств защиты информации, от 375000 ₽ за месяц, до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/118862126, Казань

· Системный администратор средств защиты информации, от 300 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/114689758, Москва

· Руководитель проектов инфо. безопасности, до 400 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/118801977, Санкт-Петербург

Наибольшая заинтересованность в данных специалистах традиционно наблюдается у работодателей из ИТ-сферы. В целом по стране работодатели, связанные с ИТ-сферой, искали более 10 тыс. специалистов по ИБ. На втором месте по востребованности – банки и финансовый сектор. Компании из этой отрасли искали более 3 тыс. подобных специалистов. На третьем – нефтегазовая отрасль (более 1,3 тыс. вакансий в сфере инфо. безопасности).

А вот рост потребности в специалистах по инфобезу за год наиболее сильно выражен в сельском хозяйстве – здесь число вакансий выросло сразу на 74%, у компаний, занимающихся производством продуктов питания (+62%), в ЖКХ-сфере (+60%), а также в масс-медиа. Подобный скачок спроса на специалистов по ИБ может косвенно говорить о растущей автоматизации процессов в самых разных отраслях рынка.