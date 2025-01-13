РВК-Архангельск благоустроит все территории, где проводил аварийно-восстановительные работы

Специалисты РВК-Архангельск восстанавливают благоустройство городских территорий, где проводились аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения и водоотведения. Это десятки адресов, где необходимо следить за состоянием дорожного полотна, выравнивать плиты, подсыпать щебень и песок. В числе объектов благоустройства – участки с интенсивным дорожным движением на проспектах Троицкий и Ленинградский, улицах Выучейского, Тимме, Терехина, Революции и других.

На перекрестке улиц Выучейского и Суфтина, где сейчас установлены ограждения, бригада цеха канализационной сети в апреле проведет работы по восстановлению канализационного коллектора диаметром 1000 мм. После их завершения асфальтовое полотно будет восстановлено.

«Ранняя весна, интенсивное таяние снега и большой машинопоток – причины того, что плиты, которые мы уложили после земляных работ, проседают и ломаются. Сломанные плиты мы меняем на новые: вынимаем все, делаем новую подложку и укладываем их уже на нее. Бригады по благоустройству каждый день занимаются этим, - но в текущей ситуации, пока грунт будет оседать, нет возможности провести полное восстановление и уложить асфальт. Земля должна прогреться, а грунт – перестать оседать. Только после этого мы сможем заасфальтировать участок», - рассказал начальник цеха строительства сетей РВК-Архангельск Николай Дигурян.

Он отметил, что участки на оживленных магистралях будут асфальтировать специализированные дорожные организации, готовится документация для заключения договоров.

«Качество восстановительных работ для нас в приоритете. Благоустройство территорий идет непрерывно. Особое внимание уделяем крупным магистралям, территориям рядом с социальными объектами, зонами отдыха горожан. Все объекты на ежедневном контроле. Городские дороги, дворы, отмостки, бордюры и тротуарные дорожки будут восстановлены в полном объеме и качественно», — отметил главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.