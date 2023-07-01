Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"РВК-Архангельск" укладывает асфальт на местах ремонта сетей

400 городских территорий благоустроили специалисты «РВК-Архангельск» с начала года. Закрыто 157 ордеров на производство аварийно-ремонтных работ. На восстановленных участках, где работал водоканал, уложено 650 тонн нового асфальта.

В 2023 году благоустройство городских территорий после завершения ремонтных работ стало одним из приоритетных направлений работы предприятия. В «РВК-Архангельск» была разработана программа и составлен график производства работ, который учитывал специфику климатических условий и «короткое» северное лето.

До конца июня специалисты цеха строительства сетей привели в порядок 130 объектов, где работы проводились зимой и весной. На втором этапе – в течение июля и августа –  благоустройство было восстановлено на тех территориях, где ремонтные работы велись этим летом.

 «Восстановление и благоустройство участков – объемные и разноплановые работы: завоз грунта и восстановление газонов, тротуаров, укладка новой плитки в местах пешеходных зон, устройство бордюрного камня, асфальтирование дворовых территорий и дорожного полотна. Качество работ на каждом объекте контролировало руководство предприятия, а также профильные департаменты администрации города. Каждый ордер был закрыт только после осмотра и предоставления водоканалом полного комплекта документации», – отметил инженер по благоустройству «РВК-Архангельск» Сергей Афанасьев.

Специально к началу учебного года «Росводоканал Архангельск» восстановил благоустройство вблизи школ, детских садов, поликлиник и других социальных  объектов.

 В течение сентября-октября бригады предприятия будут «закрывать» заявки, поступившие от администрации города и территориальных округов. Сейчас на согласовании находятся 27 ордеров.

 

06 сентябрь 15:06 | : Экономика

Главные новости


Выборы. А есть ли выбор?
Вселенная Баха. Хорошо темперированный клавир

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2023 (65)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)


Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20