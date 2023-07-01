"РВК-Архангельск" укладывает асфальт на местах ремонта сетей

400 городских территорий благоустроили специалисты «РВК-Архангельск» с начала года. Закрыто 157 ордеров на производство аварийно-ремонтных работ. На восстановленных участках, где работал водоканал, уложено 650 тонн нового асфальта.

В 2023 году благоустройство городских территорий после завершения ремонтных работ стало одним из приоритетных направлений работы предприятия. В «РВК-Архангельск» была разработана программа и составлен график производства работ, который учитывал специфику климатических условий и «короткое» северное лето.

До конца июня специалисты цеха строительства сетей привели в порядок 130 объектов, где работы проводились зимой и весной. На втором этапе – в течение июля и августа – благоустройство было восстановлено на тех территориях, где ремонтные работы велись этим летом.

«Восстановление и благоустройство участков – объемные и разноплановые работы: завоз грунта и восстановление газонов, тротуаров, укладка новой плитки в местах пешеходных зон, устройство бордюрного камня, асфальтирование дворовых территорий и дорожного полотна. Качество работ на каждом объекте контролировало руководство предприятия, а также профильные департаменты администрации города. Каждый ордер был закрыт только после осмотра и предоставления водоканалом полного комплекта документации», – отметил инженер по благоустройству «РВК-Архангельск» Сергей Афанасьев.

Специально к началу учебного года «Росводоканал Архангельск» восстановил благоустройство вблизи школ, детских садов, поликлиник и других социальных объектов.

В течение сентября-октября бригады предприятия будут «закрывать» заявки, поступившие от администрации города и территориальных округов. Сейчас на согласовании находятся 27 ордеров.