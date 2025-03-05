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На космодроме Плесецк запуск "Ангары" совершен с Божьей помощью

    С космодрома Плесецк 16 марта боевым расчетом космических войск успешно осуществлен пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России. Перед пуском военнослужащие приняли участие в богослужении, которое совершил помощник начальника космодрома иеромонах Антоний (Ласточкин).

    В Минобороны пояснили, что старт ракеты-носителя и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. Также в ведомстве рассказали, что пуск увидели воспитанники Кемеровского президентского кадетского училища, Тюменского президентского кадетского училища, Омского кадетского военного корпуса и Екатеринбургского суворовского военного училища. Незадолго до него ребята смогли посетить стартовую площадку ракеты-носителя «Ангара-1.2».

    «В рамках визита на космодром, который организовало Минобороны России, воспитанникам устроили экскурсию по памятным местам города Мирный, в том числе по аллее выдающихся начальников космодрома, на которой увековечены бюстами генерал армии Ю.Яшин, генерал-лейтенант С.Штанько, генерал-лейтенант Г.Алпаидзе. Также военнослужащие 1-го Государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ для юных гостей провели экскурсию по монтажно-испытательному корпусу, стартовому и техническому комплексу ракеты-носителя "Ангара"», — сообщили в Минобороны России. 

17 март 09:10 | : Будни / Верую

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