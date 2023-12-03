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Без молитвы в космос не летают. Новости космодорома Плесецк

    Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с военным спутником с космодрома Плесецк, сообщило Минобороны России. Перед пуском воины космодрома приняли участие в богослужении и пообщались со священником.

    Возглавил богослужения в воинском храме и на стартовой позиции иеромонах Антоний (Ласточкин), помощник начальника космодрома. После богослужений он напутствовал военнослужащих и пожелал им помощи Божией.

    «В среду, 27 декабря, в 10 часов 03 минуты с государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром "Плесецк") в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении ведомства.

    Как сообщает РИА Новости, это 19-й пуск российской ракеты в 2023 году и уже седьмой с Плесецка — предыдущий старт на этом космодроме состоялся 21 декабря, тогда на орбиту военный спутник выводила ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б». 

(по материалам Архангельской епархии)

28 декабрь 09:12 | : Будни / Верую

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