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В интересах Минобороны. Священник освятил ракету на космодроме Плесецк

     На космодроме Плесецк 23 марта состоялся пуск ракеты. Перед этим воины приняли участие в богослужении, которое совершил иеромонах Антоний (Ласточкин), помощник начальника космодрома по работе с верующими военнослужащими.

     «Боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России. Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носитель "Союз-2.1а" взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова», — сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны Российской Федерации.

     Как мы сообщали ранее, иеромонах Антоний (Ласточкин) отмечает, что выводимые на орбиту спутники — это не оружие, но средства обеспечения безопасности Отечества, работающие «в целях защиты Родины, а значит, в интересах граждан нашей страны».

     Чин освящения «космической ладьи» включает молитвенные прошения о том, чтобы труды огромного количества людей, подготовивших запуск, увенчались успехом и принесли пользу.

     Отметим, что иеромонах Антоний принял церковный сан после того как уволился с космодрома Плесецк в звании полковника. Службе в армии он отдал почти 20 лет. 

(по материалам Архангельской епархии)

25 март 09:10 | : Будни / Верую

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