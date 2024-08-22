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Иеромонах Антоний благословил ракету перед запуском

    Пуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России успешно осуществлен боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил с космодрома Плесецк. Перед пуском военнослужащие приняли участие в богослужении, которое возглавил помощник начальника космодрома иеромонах Антоний (Ласточкин).

    «Старт ракеты-носителя и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носитель взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления главного испытательного космического центра имени Германа Титова, — сообщили в Министерстве обороны. — В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме». 

18 сентябрь 09:10 | : Будни / Верую

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