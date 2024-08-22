Иеромонах Антоний благословил ракету перед запуском

Пуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России успешно осуществлен боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил с космодрома Плесецк. Перед пуском военнослужащие приняли участие в богослужении, которое возглавил помощник начальника космодрома иеромонах Антоний (Ласточкин).

«Старт ракеты-носителя и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носитель взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления главного испытательного космического центра имени Германа Титова, — сообщили в Министерстве обороны. — В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме».