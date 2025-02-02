Нейросети при подборе кадров входят в жизнь столицы Поморья

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из города Архангельска.



В последние несколько лет мы наблюдаем экспансию искусственного интеллекта во многие сферы экономики, в частности, в HR-менеджмент и рекрутинг. Сегодня 9% работодателей Архангельска используют нейросети в подборе. Судя по комментариям, рекрутеры чаще всего поручают ИИ написание текстов вакансий, FAQ-блоков в разделах трудоустройства и карьеры официальных сайтов компаний, формулировки ответов на вопросы в мессенджерах. С помощью нейросетей также собирают данные об объеме спроса на те или иные профессии, анализируют зарплатную политику конкурентов.



Не готов поручить рекрутинг нейронным сетям каждый второй эйчар. В том, что подбор персонала можно передать ИИ полностью, уверены 2% рекрутеров, частично — 27%. Представители компаний хотели бы переложить на нейросети первичный отбор резюме, рассылку вакансий, «холодные контакты» с соискателями. Однако для этого вовсе не обязательно внедрять сложные нейросетевые решения. HR-бот SuperJob решает те же задачи проще и быстрее. Неслучайно каждый пятый рекрутер уже использует чат-боты в работе.

