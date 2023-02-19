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Жители Поморья стали страдать из-за частого посещения нейросетей

Служба исследований hh.ru провела опрос и выяснила, какие эмоции испытывают жители Архангельской области к нейросетям, как в целом относятся к развития искусственного интеллекта (ИИ), а также насколько часто пользуются нейросетями.  

В ходе опроса выяснилось, что большинство архангелогородцев (78% опрошенных) в целом испытывают интерес к нейросетям. При этом каждый пятый или 22% опрошенных заявили, что развитие нейросетей вызывает у них тревогу. Ещё 8% местных жителей испытывают ещё более сильное чувство к нейросетям – они их пугают и вызывают страх. Радость из-за нейросетей чувствуют 19% опрошенных. Наибольший интерес к ИИ испытают работники стратегической и консалтинговой сферы, ИТ-специалисты и маркетологи. А вот негативные эмоции (тревогу, страх и злость) чаще всего посещают представителей сферы производства, бухгалтеров, финансистов, работников транспортной сферы и юристов. 

Исследование показывает, что 10% опрошенных жителей Архангельской области относятся к развитию нейросетей негативно. 80% отмечают, что развитие ИИ может позитивно сказаться на общей ситуации в стране и мире. Ещё 10% настроены пока что нейтрально к нейросетям. Между тем треть местных жителей (30%) уверены, что есть угроза, что нейросеть может выйти из-под контроля человека. А вот больше половины горожан (61%) в целом верят в то, что ИИ находится под контролем человека. Остальные затруднились ответить. 

Среди опасностей нейросети респонденты в основном называют такие:

  • нейросеть может стать инструментом в руках мошенников (66% опрошенных)
  • 43% респондентов считают, что ИИ может лишить людей рабочих мест, профессий

·        49% респондентов заявили, что из-за нейросети люди становятся более ленивыми                                                                                                                 

·        26% уверены, что из-за ИИ люди глупеют

·        14% верят, что нейросети могут нанести вред человечеству  

·        И лишь 6% не видят вообще никаких опасностей 

Польза, которую можно получить от нейросети по мнению респондентов: 

  • Каждый второй опрошенный (63%) надеется, что нейросеть поможет им выполнять рутинные профессиональные задачи и позволяют сконцентрироваться на творчестве
  • 46% верят, что ИИ поможет выполнять интеллектуальные задачи
  • Для 43% нейросеть – это новый вид развлечения
  • 60% надеются, что ИИ даст возможность делать новые научные открытия
  • 34% считают, что нейросеть делают людей более продуктивными
  • 40% уверены, что ИИ помогает в быту

Также 21% местных опрошенных признались, что уже используют нейросети для работы и решения профессиональных задач. И в большинстве случаев (в 80%) люди остались довольны результатом работы ИИ. Для каких-либо личных целей нейросетями пользовались уже 55% местных жителей. Это самый высокие показатель по стране (в среднем 52% россиян пользовались ИИ). 

Чаще всего люди просто хотели понять, как работает ИИ (79%). Каждый третий (30%) делал себе аватар для соцсетей, каждый четвёртый использовал нейросеть для учебы (24%). Ещё 30% опрошенных с помощью ИИ писали тексты для соцсетей.  

05 май 09:21 | : Скандалы

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