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Архангельских работодателей будоражит идея возвращения распределения после вуза

55% компаний хотели бы участвовать в программе распределения молодых специалистов, 11% уже наладили сотрудничество с вузами. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители кадровых служб предприятий и организаций из Архангельска.

Каждая девятая компания уже наладила систему сотрудничества с вузами по вопросам трудоустройства выпускников. Чаще всего процесс выстроен в крупных организациях с численностью персонала свыше 1000 человек (40%).

 55% компаний хотели бы участвовать в программе распределения выпускников вузов в случае, если государство решит вернуться к этой системе. Наиболее заинтересованы в работниках по распределению в медицине и фармацевтике (59%), а также производстве (57%). Каждая вторая компания из сферы продаж, услуг и строительства также высказалась за возврат к системе распределения выпускников вузов.

 О необходимости реанимации системы распределения больше говорят в регионах (61%). Испытывая кадровый голод, региональные предприятия, чаще, чем работодатели двух столиц, уже сейчас взаимодействуют с вузами по трудоустройству молодых специалистов (18%), в Москве и в Санкт-Петербурге процесс налажен в 10 и 8% организаций соответственно.

 

24 сентябрь 11:54 | : Будни

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