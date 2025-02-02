Спортзал в Новодвинске назвали именем ветерана спецназа УФСИН

В День защитника Отечества в Новодвинске открыли мемориальную доску в честь Дмитрия Кирпичникова, ветерана отдела специального назначения УФСИН России по Архангельской области, погибшего при выполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. На памятном мероприятии присутствовал заместитель начальника УФСИН России по Архангельской области Дмитрий Ошуков.

Мемориальную доску установили в зале по рукопашному бою. С этого времени он официально будет носить имя Дмитрия Кирпичникова. Он погиб в марте 2023 года при исполнении воинского долга в ходе СВО, поехав туда добровольцем. За проявленный героизм Указом президента России посмертно награждён орденом Мужества.

В открытии памятного стенда кроме сотрудников УФСИН России по Архангельской области приняли участие глава городского округа Новодвинск Александр Чечулин, официальные лица муниципального образования, спортсмены, и, безусловно, родные и близкие Дмитрия. На церемонии также присутствовали сослуживцы погибшего, молодые сотрудники и ветераны спецназа «Сивуч».

Участники мероприятия в своих речах отмечали высокие человеческие и профессиональные качества Дмитрия Кирпичникова. На всех этапах жизни он служил честно и добросовестно, его верность присяге и долгу – пример для сегодняшних сотрудников, исполняющих свои служебные обязанности.

- В отряды специального назначения приходят люди особого склада, поскольку порой их работа связана с риском для жизни. В спецназе «Сивуч» УФСИН России по Архангельской области Дмитрий прослужил более 20 лет и за это время стал одним из лучших, добросовестно исполняя свои обязанности. Он был ветераном боевых действий. За годы службы в УФСИН шесть раз выезжал в служебные командировки в Чеченскую Республику в составе объединенной группировки уголовно-исполнительной системы, - отметил заместитель начальника УФСИН России по Архангельской области Дмитрий Ошуков.

Инициатива увековечить имя героя СВО принадлежит спортсменам города Новодвинска. Так будет жить не только память о его подвигах на поле боя, но это станет и напоминанием об его спортивных достижениях. Со спортом Дима шел рука об руку. Рукопашным боем он увлекся после армии и стал активно развиваться. За годы службы в спецназе УФСИН он участвовал в различных соревнованиях, где неоднократно становился победителем различных чемпионатов.

Почётное право открыть мемориальную доску было предоставлено маме, брату и жене Дмитрия Кирпичникова. Затем собравшиеся возложили цветы к мемориальной доске и почтили память минутой молчания.

- Спасибо Вам, что помните моего сына, я благодарна всем за участие в нашей потере, мы его будем всегда помнить и любить, я горжусь свои сыном, - сказала мама Дмитрия Галина Николаевна.