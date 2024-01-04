Сотрудник УФСИН удостоился "Парты Героя" в Архангельске

Сотрудники УФСИН России по Архангельской области приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном открытию "Парты Героя" в Архангельском торгово-экономическом колледже. Выпускник учебного заведения, сотрудник отдела специального назначения "Сивуч" Дмитрий Кононов погиб в мае 2000 года при проведении специальных мероприятий в городе Гудермесе Чеченской Республики.

На линейку, помимо руководства и студентов колледжа, пришли заместитель начальника регионального УФСИН Владимир Тропов, сотрудники спецназа, дочь Дмитрия Кононова Виктория. Символично, что данное значимое мероприятие прошло в преддверии Дня работника уголовно-исполнительной системы РФ. Оно получилось максимально торжественным и трогательным. Знамённая группа внесла флаг Российской Федерации, прозвучал гимн страны. С приветственным словом к собравшимся обратилась директор АТЭК Елена Комиссарова. Она отметила, что защита Отечества стала для многих россиян смыслом жизни, подвигом и бессмертием в памяти народа. Выступила на мероприятии и дочь героя Виктория Ивашевская. Она поблагодарила организаторов за сохранение памяти об её отце.

Минутой молчания участники линейки почтили всех погибших за своё Отечество. Право открыть "Парту Героя" было предоставлено директору колледжа Елене Комиссаровой и заместителю начальника регионального УФСИН Владимиру Тропову. Затем присутствующие возложили цветы в память о подвиге Дмитрия Кононова.

"Парта Героя" – это проект, объединяющий поколения. На ученической парте размещена информация о Дмитрии, его жизненном и героическом пути. И, конечно, фотографии молодого улыбчивого парня – он погиб, когда ему было 27 лет. Ценой своей жизни выпускник-киномеханик в 2000 году спас четырёх своих товарищей. За проявленные отвагу, мужество и героизм при выполнении служебно-боевого задания младший лейтенант внутренней службы Дмитрий Кононов Указом Президента Российской Федерации № 887 в 2001 году был награждён орденом Мужества (посмертно).

- Важно, что это событие состоялось в преддверии 145-летия уголовно-исполнительной системы. Это значимо и почётно, поскольку наши коллеги, погибшие при исполнении служебного долга, вписаны в историю ведомства отдельной строкой. Мы помним, гордимся и хотим, чтобы об их подвиге знало подрастающее поколение, - прокомментировал заместитель начальника УФСИН России по Архангельской области Владимир Тропов.



