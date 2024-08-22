УФСИН Поморья почтил память погибших коллег

В УФСИН России по Архангельской области состоялось мероприятие, на котором личный состав вспоминал своих коллег.

День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации ежегодно проводится 22 сентября. В преддверии этой даты около Обелиска памяти личный состав регионального УФСИН вспоминал своих коллег, отдавших жизни служению Отечеству. В памятном митинге приняли участие заместитель начальника УФСИН Дмитрий Ошуков, председатель Совета ветеранов УФСИН Александр Павлович Кузьмин, сотрудники аппарата Управления, представители близлежащих городских исправительных учреждений, ветераны ведомства и подростки военно-патриотического центра «Архангел». Также в число почетных гостей вошли родные и близкие погибших сотрудников.

Торжественность памятному мероприятию придал духовой оркестр УФСИН России по Архангельской области, который открыл его гимном Российской Федерации. На Обелиске памяти погибших сотрудников УИС два имени - Дмитрий Кононов и Леонид Елькин. Первый боец отряда специального назначения в мае 2000 года во время служебной командировки в Чеченской Республике получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью, он награжден посмертно Орденом мужества. Второй сотрудник Архангельской воспитательной колонии погиб в мае 2004 года, пресекая противоправные действия со стороны осужденных. Обращаясь к присутствующим, заместитель начальника УФСИН Дмитрий Ошуков подчеркнул, что сотрудники обязаны хранить память о тех, кто ценой собственной жизни выполнил служебный и гражданский долг.

- Судьба каждого из них – пример высокого служения Родине. Они являются всем нам примером, нравственным ориентиром, придающим силы в борьбе за торжество закона и правопорядка, – сказал Дмитрий Иванович.

В любом правоохранительном ведомстве имеются герои, которые свою жизнь пожертвовали на благо Отечества, безопасности граждан и обеспечения правопорядка. И проведение памятных скорбных мероприятий – это, прежде всего, дань уважения погибшим коллегам. На митинге звучало много трогательных слов в выступлениях. Душевные песни исполнили сотрудник УФСИН Татьяна Шенина и солистка духового оркестра Ольга Ружникова. Сюрпризом стало и показательное выступление с российским флагом юнармейцев. Затем собравшиеся почтили минутой молчания погибших при исполнении служебного долга товарищей. Закончилась официальная часть заупокойным богослужением, провел которое помощник начальника Управления по организации работы с верующими отец Игорь. В завершении мероприятия в честь ушедших офицеров сослуживцы возложили к Обелиску памяти цветы.