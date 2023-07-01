УФСИН провел в Архангельске урок мужества для девятиклассников

В УФСИН России по Архангельской области проходят мероприятия в рамках всероссийской акции, инициированной Федеральной службой исполнения наказаний и приуроченной ко Дню памяти сотрудников уголовно-исполнительной системы, погибших при исполнении служебных обязанностей. Сотрудники ведомства провели "Урок мужества" для учащихся городской гимназии.

Боец отряда специального назначения "Сивуч" регионального УФСИН Богдан Суховский и хранитель фондов постоянно-действующей экспозиции по истории УИС Евгения Шахова пришли к ученикам с интересной и впечатляющей историей. Вначале лейтенант внутренней службы Суховский рассказал гимназистам об отряде спецназа, в который пришел служить в этом году. Он объяснил ребятам, почему принял решение носить погоны и связать свою судьбу с такой профессией.

Затем выступление продолжила Евгения Владимировна. Ее рассказ был посвящен бойцу отряда Дмитрию Кононову, погибшему при исполнении служебного долга. Она представила вниманию ребят много интересных фактов из детства, школьной и боевой жизни парня, обращая внимание на его человеческие и мужские черты характера. Особой строкой была затронута тема его героического поступка. Хранитель фондов рассказала вкратце об обстоятельствах. В мае 2000 года при проведении специальных разведывательных мероприятий в городе Гудермесе Чеченской Республики спецназовец получил смертельные ранения от взрыва гранаты-растяжки. Ценой собственной жизни он спас своих четырех товарищей. Ребята узнали, что за отвагу и героизм Дмитрию Кононову указом Президента РФ был присвоен орден мужества (посмертно).

В заключении мероприятии гости добавили, что имя парня, с которым шли когда-то спецназовцы рука об руку, хранится в истории "Сивуча" и передаётся тем, кто только начинает свой путь в спецподразделении. Ежегодно в память о бойце спецназа регионального УФСИН Дмитрии Кононове проводится турнир по рукопашному бою, к Обелиску памяти, который находится на территории Управления по конвоированию, в дни значимых дат возлагаются цветы. Большая помощь оказывается и маме погибшего бойца.



