Имя майора внутренней службы Кирпичникова будет увековечено в Новодвинске

По инициативе спортсменов залу по рукопашному бою в Новодвинске присвоят имя Дмитрия Кирпичникова, ветерана отдела специального назначения УФСИН России по Архангельской области, майора внутренней службы в отставке, погибшего при выполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.

В отряды специального назначения приходят люди особого склада, поскольку порой их работа связана с риском для жизни. В спецназе уголовно-исполнительной системы Поморья Дмитрий прослужил более 20 лет и за это время стал одним из лучших, добросовестно исполняя свои обязанности. Он был ветераном боевых действий. За годы службы в УФСИН шесть раз выезжал в служебные командировки в Чеченскую Республику в составе объединенной группировки уголовно-исполнительной системы.

Еще во время службы в рядах Советской армии он увлекся рукопашным боем. Вернувшись домой, Дмитрий решил продолжить заниматься им и стал профессионально осваивать армейский рукопашный бой. За годы службы в спецназе УФСИН он участвовал в различных соревнованиях, где неоднократно становился чемпионом открытого первенства спортивного общества «Динамо» и Северо-Западного федерального округа среди силовых структур.

Во время проведения специальной военной операции Дмитрий Кирпичников не остался в стороне. Имея большой опыт, он пошел добровольцем на СВО и достойно выполнял поставленные там задачи. В марте 2023 года он погиб. Посмертно награждён орденом Мужества.

Инициаторы идеи отмечают, что присвоение имен героев СВО спортивным объектам Поморья не только увековечит память о подвигах на поле боя, но и будет напоминанием об их спортивных достижениях.