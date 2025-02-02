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В Архангельске прошел православный молодежный форум "Встреча"

    Православный молодежный форум «Встреча» прошел в Архангельске и объединил почти полсотни юношей и девушек на четырех тематических площадках — «творим», «помогаем», «узнаём» и «свидетельствуем».

    Напутствовал и благословил молодежь митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий.

    «В нашей стране сегодня есть все условия для того, чтобы открыто и свободно исповедовать веру и делиться вдохновением с теми, кто готов открыть свое сердце Господу нашему Иисусу Христу. Именно Он является главой Церкви, и именно встреча с Ним меняет человеческое сознание и душу. Евангелие — это действительно та книга, которая, без всякого преувеличения, преобразила человечество, пусть она изменит и души тех, кто сегодня участвует в этом форуме, желая обрести духовное богатство», — сказал митрополит Корнилий в видеообращении к участникам события. Архипастырь поблагодарил Федеральное агентство по делам молодежи за помощь в организации форума.

    «Участники погрузились в разработку социальных проектов на выбранных направлениях, слушали лекции», — сообщили в отделе по делам молодежи Архангельской епархии.

    Глава отдела священник Андрей Слиняков отметил, что двухдневный форум, прошедший в Молодежном центре Архангельской области, — это знаковое событие, показавшее высокий уровень сотрудничества епархии с региональным агентством по делам молодежи. «Для молодых ребят самой важной мыслью стало, что они должны активнее и ярче проповедовать Христа», — прокомментировал отец Андрей духовный смысл форума.

    «Внутри много мыслей и дум, пережитых эмоций и приятное послевкусие, — поделилась впечатлениями одна из участниц форума Анастасия Пономарева. — Два дня мы много общались, но я не наговорилась — уж очень теплая и наполняющая душу была компания. Вечером был настоящий бал, мы кружились в вальсе, прыгали под польку и бегали, играя в ручеек. Получилось очень трогательно и весело одновременно. Безмерно была счастлива оказаться частью этого чудесного мероприятия, организованного молодежным отделом Архангельской епархии». 

21 февраль 09:30 | : Будни / Верую

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