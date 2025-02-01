Митрополит Корнилий посетил женский монастырь

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 12 февраля, в праздник Собора Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, совершил Божественную литургию в Никольском соборе Сурской Иоанновской женской обители.

За богослужением молилась глава Пинежского округа Людмила Колик. Архипастырю сослужили клирики епархии, песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Ирины Якуниной.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения и совершена молитва о Святой Руси.

После богослужения архипастырь обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сердечно поздравляю всех вас, всечестная матушка игумения Тихона, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, с праздником святителей Христовых Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

Всего несколько дней отделяет нас от вступления в праздник Сретения Господня. Святая Церковь будет воспоминать, как Пречистая Богоматерь с Богомладенцем Христом на сороковой день по Рождестве Христовом пришла в Иерусалимский храм, где их встретил святой Симеон Богоприимец. Его жизнь была очень продолжительной, и всю свою жизнь он чаял утехи Израиля, то есть прежде всего Пришествия в мир Мессии, Христа Спасителя. Господь Бог сподобил его взять на руки Богомладенца Христа, и старец Симеон пророчески сказал о Нем сакраментальные слова: «Се, лежит Сей на падение и на восстание многих во Израиле и в предмет пререканий». Мы с вами знаем из Священного Писания, что как только пришел Господь в мир, ангелы радовались этому событию и воспевали песнь «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человецех благоволение», добрые люди, пастухи и волхвы поспешили поклониться Богомладенцу Христу, а злые люди искали погубить Его! Было избито четырнадцать тысяч младенцев. Когда Господь наш Иисус Христос вышел на Свою проповедь, на служение всему миру, многие люди откликнулись на призыв Спасителя, некоторые оставили всё и последовали за Господом, а иные распалялись злобой и завистью в своих сердцах и ждали удобный момент для того, чтобы убить Христа Спасителя, и Крестная Смерть, Преславное Воскресение, Вознесение на небеса Господа нашего Иисуса Христа не положили конец пророчеству Симеона Богоприимца, даже после этих событий имя Христово осталось пререкаемо. Святители Божии, которых сегодня почитает Святая Церковь, жили в те годы, когда множество ересей и расколов воздвигались против Церкви Христовой. Это означает, что продолжилось пререкание о имени Христа Спасителя. Господь пришел для того, чтобы спасти род человеческий и призвать всех людей в Царство Небесное. Добрые люди слышат слово Божие и живут по заповеди Христовой, а злые люди стремятся устроить распрю, раскол. С расколами и ересями боролись святители Христовы. В житии святителя Василия Великого есть такой эпизод. Император Валент послал своего префекта Модеста, чтобы склонить святителя Божия в ересь. Посланник императора угрожал архипастырю тем, что его могут лишить имущества, сослать в дальние края или вовсе лишить жизни. На эти угрозы кроткий святитель Божий ответил: «Пугайте меня чем-то другим. Если хотите отнять мое имущество, вам нечего взять, ибо у меня есть власяница и две книги. Сошлете меня в далекую страну – везде земля Господня. А если лишите меня жизни, это принесет мне великое утешение, ибо я встречусь со Христом». Модест в страхе отошел от святителя, передал его слова императору, и тот был потрясен словами угодника Божия. «Может быть, - ответил правителю святитель Василий. – Ты не встречался с епископом, иначе, без сомнения, услышал бы такие же слова». Святитель Василий велик пред Господом. Мы десять раз в году совершаем Божественную литургию, которую написал угодник Божий. В день Пятидесятницы мы читаем коленопреклоненные молитвы, обращаемся к Богу, в Троице славимому, словами, которые написал святитель Божий. Много творений оставил иерарх Церкви для того, чтобы мы обращались в молитве к Богу и хранили Святое Православие.

Святитель Григорий Богослов был также великим угодником Божиим. Его словами мы молимся при пении и чтении Рождественского канона, когда Святая Церковь громогласно возвещает нам: «Христос раждается – славите, Христос с небес – срящите, Христос на земли – возноситеся!». В восторге духовном мы слышим и пасхальный канон, который также является творением святителя Григория Богослова. Он соединил в себе архиерейское великое служение и пустынническую жизнь монашествующего человека. Он сделал многое для победы над ересями и расколами и засвидетельствовал веру православную для того, чтобы мы всегда ее хранили.

Святитель Иоанн Златоуст является великим угодником Божиим, написанную им Литургию мы совершаем ежедневно во всех православных храмах. Мы взираем на жизнь святителя Иоанна и поучаемся его терпению, которое он имел в своей жизни. Мы слышим в светозарную пасхальную ночь его огласительное слово и удивляемся замечательным словам: «Смерть, где твое жало, ад, где твоя победа, ибо воскресе Христос!»

Когда святители Христовы уже предстояли пред Престолом Отца Небесного, в людях случилась распря, кто из них более велик пред Богом. Бог наш не есть бог нестроений, но Бог мира, и по Своему Промыслу Господь Бог благословил так, что все три святителя явились во сне одному благочестивому архиерею и повелели установить им общий день празднования. «Нет между нами ни первого, ни второго. Как при жизни, так и после кончины мы имеем заботу, чтобы привести к миру и единомыслию концы вселенной». В честь этого события мы сегодня и совершаем память трех святителей Божиих, которые словом, делом и житием засвидетельствовали правду Божию, и обращаемся к ним с горячей молитвой, чтобы у Престола Божия они молились о Церкви нашей Православной, об Отечестве нашем и обо всем народе Божием во веки веков. Аминь!

После проповеди митрополит Корнилий огласил поздравительный адрес, полный текст которого приводим ниже.

Досточтимая матушка игумения Тихона! Дорогие сестры сей святой обители, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры!

Сердечно приветствую всех вас и поздравляю с праздником Собора Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого.

В сей день мы совершили в Сурском Иоанновском женском монастыре Божественную литургию архиерейским служением и вознесли горячие молитвы о всем мире, о святой обители сей и о всех, кто живет на святом Пинежье. Эта земля освящена молитвами великого угодника Божия святого праведного Иоанна Кронштадтского и других подвижников благочестия, которые подобно звездам ярко сияют на церковном небосводе. Ныне общими трудами Пинежье духовно возрождается, и все мы являемся свидетелями того, как народ вновь обретает православные святыни и в сердцах людей возгорается вера. Наше Богохранимое Отечество вновь обратилось к Богу, и это дает нам надежду на будущее.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения Суры в 2015 году в первосвятительской проповеди отметил, что уроженец этой земли святой праведный Иоанн Кронштадтский, который отождествил себя со скорбями православного народа, со скорбями погибавшей России, и сегодня, пребывая у Престола Божия, особо внимает воздыханиям о будущем нашего Отечества.

«Мы должны просить святого праведного Иоанна Кронштадтского, чтобы нас миновали опасности, которые грозят Отечеству нашему. Сегодня Церковь, вслед за отцом Иоанном Кронштадтским, умоляет народ хранить веру православную, без которой нам погибель. Потому что там, где вера, там подлинная любовь к Отечеству, которая проистекает из глубины сердца, которая соединена органически с нашими святынями, храмами, монастырями, с духовным подвигом нашего народа, с глубокими прозрениями, которые посещали мужей и жен, в земле Русской просиявших».

Дай Бог, чтобы наш народ внимал голосу Церкви и продолжал, по слову Священного Писания, возрастать «из силы в силу». Ныне мы прибыли сюда с тем, чтобы поддержать всех, кто несет подвиг в этих непростых условиях, и можем уверенно свидетельствовать о достойных результатах подвижнических трудов матушки игумении Тихоны, сестер святой Иоанновской обители и всех, кто самозабвенно служит Господу Богу на святой земле Пинежья. Пусть Милосердный Господь мира, видящий ваши любящие добрые сердца, всегда споспешествует вам в трудах и изливает на вас преизобильные милости и щедроты, по молитвам святого праведного Иоанна Кронштадтского сохраняя вас в мире и благоденствии на многая и благая лета, даруя крепость сил и здравие и укрепляя в делании заповедей Божиих во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!

После богослужения в Суре состоялась встреча митрополита Корнилия и главы Пинежского округа Людмилы Колик. Стороны обсудили актуальные вопросы рабочего взаимодействия Архангельской епархии и муниципальной власти.



