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Митрополит Корнилий помолился в Бабонегово за крестителя Руси

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 28 июля, в праздник равноапостольного великого князя Владимира, совершил Божественную литургию в храме Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы в Бабонегово.

    Архипастырю сослужили клирики епархии, пело трио архиерейского хора (регент Татьяна Горшкова).

    По окончании богослужения глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

    Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

    В сей день, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, Святая Православная Церковь чтит память святого равноапостольного великого князя Владимира, и мы по зову наших сердец собрались в этом святом храме с тем, чтобы вознести Господу Богу горячие молитвы о мире всего мира. Мы молились за Русь Святую, за Церковь нашу Русскую, за земное Отечество наше и за весь народ Богохранимый.

    Кому как не равноапостольному князю Владимиру, крестителю Руси, мы должны возносить молитвы в непростое время, когда наша страна с помощью Божией преодолевает множество испытаний, защищая веру православную, которую всей душой полюбил сам святой князь Владимир. Его трудами земля Русская стала святой, и в пределах наших понесли подвиг многие святые угодники Божии. В днепровской купели Русь приняла Крещение и облеклась в белоснежные ризы Христовы, которые несет до сего дня, и на небосводе церковном паче всяких звезд воссияли подвижники благочестия, подвигом которых прославлен каждый уголок Святой Руси. В Киево-Печерской лавре просияли великие угодники Божии преподобный Антоний и Феодосий и прочие чудотворцы Печерские. На юге, в Херсонесе просияли славные мученики Херсонские. На севере, на Соловецких островах великий подвиг пронесли Зосима, Савватий и прочие чудотворцы Соловецкие. В далекой Сибири и на Урале мы видим множество угодников Божиих: святители Софроний и Иннокентий Иркутские, Стефан Великопермский, праведные Симеон Верхотурский и святитель Иоанн Тобольский, многие другие угодники Божии. В сердце нашего Отечества, в Москве, просияли святители Московские Петр, Иона, Филипп, Ермоген, Иов, Тихон и прочие угодники Божии. В радонежских лесах просиял преподобный Сергий, игумен Радонежский и всея России чудотворец. В саровской земле Россия отогревалась у духовного светильника преподобного Серафима Саровского. И в наши дни многие угодники Божии подвизаются добрым подвигом, молясь о своем Отечестве земном.

    Сегодня, прославляя память святого равноапостольного князя Владимира, мы должны научаться быть проповедниками слова Божия, исповедуя евангельские заповеди Христа Спасителя и призывая себе в помощь благодать Божию, немощная врачующую и оскудевающая восполняющую. Мы верим и знаем, что сегодня князь Владимир слышит наши молитвы, а наипаче он слышит тех, кто был крещен с его именем и всегда молится своему небесному покровителю.

    Молитвами святого равноапостольного князя Владимира Милосердный Господь мира да благословит всех нас миром, благоденствием и преуспеянием в исполнении заповедей Божиих во веки веков. Аминь!

    Всех вас, дорогие мои, поздравляю с праздником святого равноапостольного князя Владимира! 

29 июль 09:12 | : Будни / Верую

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