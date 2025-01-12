В Поморье с пренебрежением относятся к Дню святого Валентина

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие экономически активные горожане и представители компаний из Архангельска.

Праздновать День святого Валентина собираются только 14% архангелогородцев. Поздравят в этот день свою вторую половинку 17% мужчин и 12% женщин. Чаще остальных собираются отмечать 14 февраля респонденты моложе 35 лет (19%).

Подарит цветы своей возлюбленной в День всех влюбленных каждый четвертый мужчина. Чаще остальных преподносить букеты планируют молодые люди в возрасте до 34 лет (49%).

Как-либо отметить 14 февраля на работе планируют только в 3% компаний: «Тайный Валентин (как Тайный Санта»)»; «Будет почта с валентинками»