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Архангелогородцы не сделают бизнес продавцам цветов на День всех влюбленных

Большинство архангелогородцев не будет праздновать День святого Валентина (78%). Планирует отметить День влюбленных лишь каждый восьмой опрошенный (12%). Чаще остальных собираются праздновать 14 февраля респонденты моложе 34 лет (20%).

 3 из 10 мужчин будут покупать цветы для своих женщин на 14 февраля. Чаще остальных радовать любимых букетами будут мужчины моложе 34 лет (50%).

 Лишь в 1 из 100 компаний компаний планируют активности на 14 февраля.

 По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, День святого Валентина в России теряет популярность. Планов на празднование 14 февраля дома и на работе становится все меньше, и мужчины реже задумываются о покупке букетов.

14 февраль 07:52 | : Будни

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