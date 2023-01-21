День святого Валентина в России катастрофически теряет популярность

День святого Валентина в России отмечают все реже, и все же 36% мужчин собираются порадовать своих вторых половинок букетом. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане и представители работодателей из всех округов страны.



Отметить День всех влюбленных хотят 13% россиян, у 76% опрошенных таких планов нет.



За 16 лет популярность праздника влюбленных в России снизилась почти в 4 раза: в 2007 его отмечал каждый второй (50%), сейчас — лишь 13%.



И все же букеты будут: 36% мужчин, состоящих в браке или отношениях, поздравят свою вторую половину и подарят цветы.



Больше всего неравнодушных ко Дню святого Валентина среди респондентов моложе 34 лет (17% будут праздновать 14 февраля). Они же — основные дарители цветов: каждый второй преподнесет букет любимой женщине.



На вопрос о планах празднования Дня всех влюбленных на работе лишь 5% представителей компаний ответили утвердительно. Как и раньше, чаще всего организуется почта с валентинками.