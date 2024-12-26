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Парадокс: меньше всего День влюбленных любят архангелогородцы, состоящие в браке

День святого Валентина раздражает состоящих в браке даже больше, чем одиноких. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

50% архангелогородцев относятся к неофициальному празднику — Дню влюбленных — нейтрально. 12% нравится День святого Валентина. 8% любят 14 февраля. Каждый пятый признался, что ему не нравится традиция, пришедшая из-за рубежа. 10% заявили, что просто ненавидят этот день.

Женщины в той или иной форме симпатизируют празднику больше: 22% против 17% среди мужчин. Если среди архангелогородцев до 35 лет об однозначно позитивном или скорее положительном отношении к 14 февраля говорили 33%, то среди тех, кому больше 45 лет, — только 12%.

Поклонников Дня влюбленных среди состоящих в браке архангелогородцев даже меньше, чем среди одиноких (12 и 22% соответственно): «Наш праздник — день Петра и Февронии, день семьи, любви и верности».

 

09 февраль 08:58 | : Будни

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