Архангелогородцы чтят память о своей первой зарплате

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

60% архангелогородцев помнят, какую сумму получили в свою первую в жизни зарплату. Женщины чаще мужчин отмечают этот момент (66% против 55%). С возрастом подобные детали забываются: среди респондентов до 35 лет помнят сумму первого заработка 66%, среди архангелогородцев старше 45 лет — 59%.

На что же тратят первую зарплату? Оказалось, что чаще всего — на предметы гардероба (15%) и продукты (11%). По 10% респондентов рассказали, что израсходовали деньги на семейные нужды и покупку техники. 9% отдали заработок родителям или второй половине. 8% потратили деньги на подарки родным и любимым, 7% — на оплату коммунальных услуг, 6% — на себя. По 5% рассказали, что первая зарплата ушла на путешествия и накопления. По 4% тратили деньги на обучение, сладости и угощения, покупку телефона и раздачу долгов. Еще 3% поделились воспоминаниями, как отметили первую получку с друзьями. Кто-то купил с первой зарплаты велосипед, кто-то — часы или духи, кто-то отдал на благотворительность.

Женщины чаще мужчин тратили первую получку на наряды (18% против 12% соответственно), бытовые нужды (13% против 7%) и обучение (7% против 1%). Они также чаще передавали деньги родителям или мужу. Мужчины же чаще расходовали на продукты (12% против 9% среди женщин), технику (12% против 8%) и раздачу долгов (8% против 0%).