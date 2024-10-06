Половина архангелогородцев надеется получить в этом году 13-ю зарплату

Тринадцатую зарплату по итогам года ожидает получить каждый второй работающий. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

В этом году каждый второй архангелогородец (51%) ожидает получить премию по результатам года. Больше всего надеются на «тринадцатую» зарплату архангелогородцы до 34 лет (64%). Число сотрудников, которые рассчитывают на премирование, растет с увеличением уровня доходов: среди работников с зарплатой до 50 тысяч рублей таких 48%, а среди тех, кто получает от 100 тысяч рублей в месяц, уже 55%.

Чаще всего архангелогородцы планируют использовать годовую премию на отпуска и путешествия (21%). 13% рассчитывают закрыть накопившиеся долги или платежи по кредитам. Каждый десятый опрошенный собирается инвестировать или пополнить вклад в банке. 9% будут тратить премию на семейные нужды, 8% — на подарки, по 6% — на себя и текущие потребности. 5% планируют купить мебель или сделать ремонт в квартире. 4% будут оплачивать обучение (свое или ребенка). 2% собираются купить девайсы и гаджеты, еще 2% потратят премиальные на медицинские услуги (стоматологию, обследования и проч.). По 1% архангелогородцев собираются купить бытовую технику или отремонтировать машину.