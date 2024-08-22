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Архангелогородцы помечтали, на что они потратят выигранные 100 миллионов

Каждый седьмой выделил бы из выигрыша средства на благотворительность. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

 Выиграв в лотерею 100 млн рублей, 54% архангелогородцев в первую очередь купили бы недвижимость: квартиру или дом с земельным участком. 25% приобрели бы автомобиль. 16% открыли бы свое дело или вложились в действующий бизнес. 15% отправились бы в путешествие. 14% помогли бы родителям. 13% пожертвовали бы часть выигрыша на благотворительные цели. По 6% вложились бы в ценные бумаги либо открыли вклад. 5% выигранные деньги потратили бы на здоровье, свое и близких. По 4% опрошенных израсходовали бы деньги на оплату образования, ремонт и покупку электронных гаджетов и девайсов.

 Мужчины чаще делились мечтами об организации бизнеса, инвестициях в ценные бумаги, открытии банковских счетов. Женщины чаще готовы вкладываться в покупку недвижимости и авто, каждая пятая потратила бы деньги на путешествия, каждая шестая — на помощь близким или благотворительность.

 28% архангелогородцев иногда приобретают лотерейные билеты, чаще это мужчины (35% против 21% среди женщин). Чем старше архангелогородцы, тем больше среди них тех, кто время от времени покупает лотерейные билеты (21% среди опрошенных до 34 лет и 38% среди респондентов старше 45 лет).


 

12 октябрь 08:30 | : Будни

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