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Боец из Поморья подружился с Искрой из Херсона

В Народный фронт пришли трогательные кадры от бойца из Архангельска. Делимся тёплой историей про Искру.

Жители Херсонщины решили отблагодарить военных за освобождение их земли от натисков ВСУ. Узнав, что у командира взвода позывной "Дог", они подарили ему прелестного щенка-девочку.

Малышка стала для северянина не просто животным, а живым напоминанием о мире, тёплом доме, объятиях любимых, о чём-то добром в кромешной тьме. За этот свет, яркий окрас и озорной характер собачку назвали Искрой.

Теперь кроха верно служит своему хозяину. Вместе они патрулируют местность и ходят в разведку. "Дог" делится с Искрой пайком и спальником, а она укрепляет в нём веру в скорейшее возвращение домой.

25 январь 09:28 | : Будни

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