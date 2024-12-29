Боец из Поморья подружился с Искрой из Херсона

В Народный фронт пришли трогательные кадры от бойца из Архангельска. Делимся тёплой историей про Искру.



Жители Херсонщины решили отблагодарить военных за освобождение их земли от натисков ВСУ. Узнав, что у командира взвода позывной "Дог", они подарили ему прелестного щенка-девочку.



Малышка стала для северянина не просто животным, а живым напоминанием о мире, тёплом доме, объятиях любимых, о чём-то добром в кромешной тьме. За этот свет, яркий окрас и озорной характер собачку назвали Искрой.



Теперь кроха верно служит своему хозяину. Вместе они патрулируют местность и ходят в разведку. "Дог" делится с Искрой пайком и спальником, а она укрепляет в нём веру в скорейшее возвращение домой.