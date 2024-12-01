Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Боец ищет девочку из Новодвинска, чтобы поблагодарить за оберег

В Народный фронт пришли трогательные кадры от военнослужащего с позывным «Флинт». Уже два года он носит в бронежилете письмо от Елизаветы из 6 «Б» класса одной из новодвинских школ. 

«Флинт» рассказал, что считает послание девочки настоящим оберегом на передовой и хочет поблагодарить школьницу, добрые строки которой охраняют военнослужащего от беды. 

– Лизино письмо бережёт сердце и греет душу, – говорит «Флинт». – Дорогие дети, пишите нам письма, ведь они служат бойцам источником силы и веры, что они не одиноки. 

По словам военнослужащего, детские послания становятся талисманом для участников СВО: защищают их и напоминают о том, что дома любят и ждут с победой. 

  

29 декабрь 11:05 | : Будни

Главные новости


Либо пенсионерка, либо пионерка. История женщины элегантного возраста из Котласа
Драконово семя. Итоги 2024 года в Поморье

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2024 (383)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20