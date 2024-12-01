Боец ищет девочку из Новодвинска, чтобы поблагодарить за оберег

В Народный фронт пришли трогательные кадры от военнослужащего с позывным «Флинт». Уже два года он носит в бронежилете письмо от Елизаветы из 6 «Б» класса одной из новодвинских школ.



«Флинт» рассказал, что считает послание девочки настоящим оберегом на передовой и хочет поблагодарить школьницу, добрые строки которой охраняют военнослужащего от беды.



– Лизино письмо бережёт сердце и греет душу, – говорит «Флинт». – Дорогие дети, пишите нам письма, ведь они служат бойцам источником силы и веры, что они не одиноки.



По словам военнослужащего, детские послания становятся талисманом для участников СВО: защищают их и напоминают о том, что дома любят и ждут с победой.