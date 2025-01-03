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Народный фронт Поморья: чудеса случаются

Лизу из Новодвинска искали всем миром. Ещё в 6 классе девочка написала письмо, ставшее оберегом для военнослужащего с позывным «Флинт». Уже два года он носит детское послание в бронежилете и уверен, что оно охраняет его от вражеских натисков на передовой. 

Автор письма – Лиза Абазян – ученица 8 «Б» МОУ СОШ № 6. Она успешно учится, активно участвует и в школьной жизни, и в сборах помощи для бойцов СВО. В 2023 году девушка представила Поморье на конкурсе «Ты уникальный ребёнок России» и стала обладателем гран-при федерального проекта. 

Несмотря на неустойчивый сигнал «за лентой», мы дозвонились «Флинту» и познакомили их с Лизой. Боец и школьница пообщались по видеосвязи, обменялись тёплыми словами и договорились встретиться вживую при первой же возможности. 

В подарок от «Флинта» Народный фронт вручил Лизе её любимые конфеты. А школьница передала бойцу новое письмо поддержки и козули с надписью «Флинту от Лизы». Доставят их адресату до конца зимы.

21 январь 10:12 | : Политика

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