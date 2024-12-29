В Архангельске свершилось Великое освящение воды

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 19 января, в праздник Крещения Господня, совершил Божественную литургию и чин Великого освящения воды в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Екатерины Харитоновой.

За богослужением молились заместители председателя правительства Архангельской области Евгений Автушенко и Михаил Ипатов, а также главный федеральный инспектор по Архангельской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Илья Костин.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения и совершена молитва о Святой Руси.

После богослужения архипастырь обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, поздравляю с праздником Богоявления, Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

«Явился еси днесь вселенней, и свет Твой, Господи, знаменася на нас», — воспевает ныне Святая Христова Церковь, и мы с вами собрались в этом святом храме для того, чтобы вознести горячие молитвы и вспомнить великое событие из жизни Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Святой апостол и евангелист Матфей повествует нам о том, как Господь наш Иисус Христос пришел из Галилеи на Иордан для того, чтобы принять Крещение. Святой пророк и Предтеча Господень Иоанн вышел на проповедь со словами «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», и многие люди шли на Иордан, каялись и принимали Крещение от Иоанна. Для чего же святой великий пророк вышел на проповедь о покаянии? Для того, чтобы уготовить народ к принятию Христа Спасителя. Мы с вами знаем из Священного Писания, что некоторые люди помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, но на это он всем отвечал: «Я крещу вас водою, но идёт Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». С таким смирением говорил о Грядущем Христе великий пророк Иоанн Креститель. В Евангелии от Иоанна говорится, что как только Иоанн увидел грядущего к нему Спасителя, он сказал: «Се, Агнец Божий, вземляй грехи мира. Сей есть, о Котором я сказал: за мною идет Муж, Который стал впереди меня, потому что Он был прежде меня». Как же Предтеча Господень узнал Христа, никогда не видев Его прежде? Он узнал Грядущего Спасителя Духом Святым, как говорит об этом святой апостол и евангелист Иоанн Богослов: «Свидетельствовал Иоанн, говоря: Видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на Нем. Я не знал Его; но Пославший меня крестить в воде сказал мне: на Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым. И видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий». Когда Господь просил Иоанна крестить Его, Предтеча Господень возражал, говоря: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» Господу нашему Иисусу Христу не нужно было Крещение, ибо оно совершалось во оставление грехов, а у Господа не было никакого греха, страсти или порока. Спаситель в ответ на возражение Иоанна сказал ему: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» и со смирением вошел во Иордан и крестился от Иоанна.

Недавно мы праздновали Рождество Христово, а в древней Церкви этот праздник совершался вместе с Крещением Господним и праздник сей именовался одним словом — Богоявление. Бог явился в мир ради нас и ради нашего спасения. Господь родился в скромной пещере в глубоком смирении, а спустя тридцать лет Он со смирением принял Крещение от Иоанна. Многие святые отцы говорят о том, что Господь, войдя во Иордан и крестившись, освятил Собою всё естество всех вод всея земли. Таким образом Господь установил таинство Крещения для каждого христианина.

Сегодняшний день именуется праздником Богоявления, и в Евангелии от Матфея мы читаем, что Господь, крестившись, тотчас вышел из воды, и отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И слышан был глас, с небесе глаголющий: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, о Немже благоволих». Мы видим явление Святой Троицы на Иордане. Бог Отец свидетельствует о Своем Божественном Сыне. Бог Сын крестился от Иоанна в водах Иорданских. Бог Дух Святый сошел на Христа в виде голубя. Поэтому мы говорим сегодня, что Единый Бог в Троице явился на Иордане.

Каждый из нас принял Святое Крещение в храме Божием, и каждый должен помнить и знать, какие обеты мы дали Господу Богу. Мы отреклись от сатаны и всех дел его, сочетались Христу, и обещали веровать Ему как Царю и Богу. Но многие забыли эти три обета и не знают, что приняли Крещение во имя Святой Троицы. Сейчас много духовной литературы, доступны все книги, и люди, которые не задумывались о смысле Крещения, имеют все возможности для того, чтобы это узнать. Один известный священнослужитель летел в самолете, и рядом с ним летели муж с женой и их ребенок младенец. Мужчина обратился к священнику и сказал, что они собираются крестить ребенка. Когда батюшка спросил, знают ли они, для чего совершают Крещение, родители ответить не смогли. Парадоксально, что взрослые и разумные люди, много всего знающие и умеющие, не знают, для чего они собираются крестить своего собственного ребенка! Мы с вами приняли Христа в свое сердце, духовно родились от Духа Святого в купели Крещения и должны знать, для чего существует сие спасительное таинство.

Сегодня мы участвовали в Божественной литургии и совершим Великое освящение воды, и каждый возьмет себе эту воду и понесет в свой дом, где будет хранить ее в течение всего года и принимать ее натощак. Стоит внимательно слушать, какие слова говорит Церковь о святыне Крещенской воды, которую называют Великой Агиасмой. Некий человек был глубоко верующим, но жена его впала в ересь и отошла от Церкви. В праздник Богоявления верующий муж пошел в храм, и после Великого освящения воды принес домой сосуд со святой Крещенской водой. Жена встретила его, и когда супруг открыл сосуд, они увидели, как огнь из трех языков пламени вышел из сосуда со святой водой. Чудо потрясло его жену, и она в тот же день воссоединилась с Православной Церковью. Будем и мы помнить, какую святыню дарует нам Господь, и со страхом и трепетом относиться к ней.

Ныне благодать Божия явилась нам, ибо Христос до Крещения во Иордане был известен лишь малому количеству людей, а после принятия Крещения Он с великим смирением вышел на служение для всего мира, и Господь Бог свидетельствовал о Нем как о Своем Сыне, в Котором Его благоволение. Мы должны послушать Сына Божия, Пришедшего спасти род человеческий! Сегодня в храме Божием мы получили благодать Святого Духа, пусть она вселится в наши сердца, освящает наш жизненный путь, помогая нам преодолевать все трудности и неприязни и пусть сия благодать, немощная врачующая и оскудевающая восполняющая, хранит всех нас во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!

С праздником Богоявления, Крещения Господня поздравляю всех вас, дорогие мои!



