Митрополит Корнилий совершил литургию в Крещенский сочельник

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 18 января, в на́вечерие праздника Богоявления, совершил Божественную литургию и Великое освящение воды в Ильинском соборе областной столицы.

Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора.

По окончании проповеди глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, с праздником Крещенского сочельника.

Сегодня за богослужением мы с вами слышали евангельское повествование о том, как Предтеча Господень Иоанн вышел на проповедь. Он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, говоря людям сакраментальные слова, которые Святая Церковь неустанно повторяет своим верным чадам: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Как повествует святой апостол и евангелист Лука, многие люди шли на Иордан и принимали Крещение от Иоанна. Кто же шел к Иоанну Крестителю? Многие, но не все. Земные заботы некоторым людям мешали заниматься спасением своей бессмертной души. Так бывает и в наши дни, когда люди из-за земных забот не приходят в храм Божий. Святой Иоанн Креститель напоминал всем, что грядет Господь для того, чтобы призвать всё человечество ко спасению. Для того, чтобы человечество достойно и праведно встретило Владыку Христа и восприняло живое слово Его проповеди, нужно было покаяние, к которому призывал Предтеча Господень Иоанн. К нему приходили многие фарисеи, чтобы послушать его, но у них не было покаяния, ибо себя они считали достойнейшими людьми, потому что наизусть знали Закон и заповеди Божии. К ним Креститель Господень обращался с такими словами: «порождения ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Ехидна — это злая ядовитая змея. Гордые фарисеи приходили отнюдь не для покаяния. Когда к Предтече Господню Иоанну приходили простые люди и спрашивали, что им делать, он обращался к ним с такими словами: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». То есть через милосердие нужно было понести покаяние. Святой Иоанн Креститель обращался и к мытарям, когда они спрашивали, что им делать. Он говорил им: «Ничего не требуйте более определенного вам». Даже воины приходили на Иордан и, как прочие, спрашивали, что делать им. Обращаясь к ним, Предтеча Господень говорил: «Никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем». Это означало, что воины за пределами поля боя не должны наносить безоружным людям никакого урона.

Как повествует далее святой апостол и евангелист Лука, когда народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водою, но идёт Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Также в сегодняшнем евангельском повествовании мы слышим такие слова из Книги пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Что такое «глас вопиющего в пустыне»? Это некоторое движение, колебание воздуха; также это можно символически уподобить легкому движению водной глади, которое кругами расходится от брошенного камушка. Такое смирение имел великий Пророк и Предтеча Господень Иоанн.

Сегодня мы с вами собрались в храме Божием для того, чтобы участвовать в богослужении, а наипаче услышать призыв Иоанна Предтечи, который всех нас призывает к покаянию. Для того, чтобы получить благодать Духа Святого в эти спасительные дни праздника Богоявления, Крещения Господня, мы должны очистить сердце покаянием. Слово «покаяние» в переводе с греческого языка означает «изменение». Мы должны раскаяться в грехах и постараться больше к ним не возвращаться, то есть изменить жизнь в лучшую сторону. Если мы изменим нашу жизнь, то благодать Духа Святого, немощная врачующая и оскудевающая восполняющая, вселится в наши сердца и будет озарять наш жизненный путь.

В святые дни праздника Крещения Господня Святая Церковь совершает великое освящение воды, и мы со страхом и трепетом будем почерпать великую агиасму, то есть святую крещенскую воду, принимать ее, окроплять ею наши жилища и в течение года употреблять ее натощак.

Пусть Милосердный Господь Бог молитвами святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна да сохранит всех нас во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!



